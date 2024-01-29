Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Kimi şehrine aşkla hizmet ettiği kimin de 3 dönüm bostan yan gel yat Osman misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Sandık vakti gelince birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Kimi şehrine aşkla hizmet ettiği kimin de 3 dönüm bostan yan gel yat Osman misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Sandık vakti gelince birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı." dedi.