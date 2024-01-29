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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Kimi şehrine aşkla hizmet ettiği kimin de 3 dönüm bostan yan gel yat Osman misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Sandık vakti gelince birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Kimi şehrine aşkla hizmet ettiği kimin de 3 dönüm bostan yan gel yat Osman misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Sandık vakti gelince birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı." dedi.

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