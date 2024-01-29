Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'ın Afrika tatili! Maasai dansı etmeye çalıştı

Zanzibar’a giden Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal, oranın yerel halkıyla dans etmeye çalıştı. Sosyal medya hesabından tatilinden paylaşımlar yapan ünlü sunucu, gündem oldu.

Tatil için Afrika'nın turizm cenneti Tanzanya’nın Zanzibar adalarını tercih eden Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'ın Afrika gezisi, sosyal medyada gündem oldu.

Bikinili pozlarına beğeni yağmıştı

Sıcak havanın tadını çıkaran ve bikinili pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Topal'ın fit vücuduna hayranları tarafından övgü yağmıştı. Ünlü sunucunun yerel halkla pozları da dikkat çekmişti.

Her şeyi deneyen Topal, son olarak da yerel halkla oynamak istedi. Mini elbisesiyle yerel halka uyum sağlamaya çalışarak gösterilen şekilde dans etmeye çalışan Topal, sosyal medyanın da diline düştü.

Zuhal Topal'ın dansına "Çok komiksiniz", "Her şeyi deniyor kadın","Ya çok komik" yorumları geldi.

Yerel halkın arasına karışan Zuhal Topal, o anları "Şimdi yandım" diyerek paylaştı.

Afrika ülkesinde zor şartlar altında eğitimi gören çocukları da unutmayan Topal, çocukları ziyaret ederek çikolata dağıttı.