Halk TV haber müdürü Seyhan Avşar, teröristlere selam gönderen DEM Partilileri savundu

Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile Halk TVözel haber müdürü Seyhan Avşar arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile Halk Tv özel haberl müdürü Seyhan Avşar arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Halk TV'de Şirin Payzın’ın moderatörlüğünü yaptığı Sözüm Var programına, gazeteciler Barış Yarkadaş, Ali Kemal Erdem ile İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve Halktv.com.tr özel haber müdürü Seyhan Avşar konuk olarak katıldı. İYİ Partili Rıdvan Uz’un DEM Partililerin sık sık terör örgütüne ve terör örgütü liderlerine selam göndermesine eleştirmesinin ardından Seyhan Avşar, DEM Parti’yi savunmaya soyundu.

Rıdvan Uz, şu ifadeleri kullandı:

Parlamentodayız, parlamentoda DEM milletvekillerinin hangisi çıksa söz alsa ilk cümleleri 'Kandil'e selam, Apo'ya selam, liderimiz Abdullah Öcalan, Sayın Öcalan, tecrit kaldırırsın' ondan sonra 'cezaevindeki arkadaşlarımıza selam, Kürdistan'a selam.' Arkadaş her bir cümleleri Kürt vatandaş. Bakıyorum 4 milyon 286 oy almış, ama 25 milyon Kürt var. Ben niye Kürt vatandaşlarımı DEM ile bir tutayım?

Rıdvan Uz’un mecliste sık sık bu söylemleri duyduğunu söylemesinin ardından Seyhan Avşar ilk olarak Rıdvan Uz’u DEM Partililerin arkasından atıp tutmakla suçladı, ardından ise kendisinin de gazeteci olduğunu ve bu cümlelerin bir çoğunu duymadığını söyledi.

Meclis’te ‘Kürdistan’ polemiği yaşanmıştı

Oysa çok değil, birkaç gün önce DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te kürsüde “Kürdistan' diyoruz, diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. 'Kürdistan' derken idari bir bölgeden bahsetmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz ama burada algılar yaratıyorsunuz. Bizim dilimize de ergence demişsiniz. Ben sizin kullandığınız dile ergence desem bütün gençlere hakaret olur. Ama ben size şunu söyleyeyim; sözü bitmiş bir grup olarak hamaseti yükselterek prim yapmaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.