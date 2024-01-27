Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyaseti ile değil, eser ve hizmet siyaseti ile yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir.

Hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi temel altyapılarıyla donattık. Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım.

Merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz, ulaşımıyla, suyuyla, çevresiyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine yanıt verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim.

Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?

Bu şehre aşkla hizmet edenler İzmirlidir. İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Haliç böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat başa geldi, Haliç yine eski hale geldi. Şu güzelim Körfezi kokutup sonra kimyasal maddeyle o kokuyu bastıranların bu şehre verebilecekleri hiçbir şey yoktur.

İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz.

Bunlarda darbecilikle övünmekten bölücü örgütün güdümündeki partiye şehri peşkeş çekmeye, ecdada ve insanımızın değerlerine küfür etmeye kadar her türlü rezillik vardır. Tüm bu rezilliklerini Atatürk'ün silueti altında gizleyeceklerini sananlar inşallah 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır." dedi.

İşte İzmir ilçe belediye başkan adayları

Aliağa - Serkan Acar (MHP)

Balçova - Erol Eroğlu

Bayındır - Uğur Demirezen

Bayraklı - Bilal Kırkpınar

Bergama - Sadık Doğruer

Beydağ - Hüseyin Ay

Bornova - Cevdet Çayır

Buca - Adnan Öztekin

Çeşme - Esat Tanık (MHP)

Çiğli - Murat Gökçekaya

Dikili - Sema Akıncı (MHP)

Foça - Taner Acar (MHP)

Gaziemir - Deniz Doğan

Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç

Karaburun - Eyüp Kaykaç

Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa - Galip Atar

Kınık - Sami Mollaahmet

Kiraz - Saliha Özçınar Kutlu

Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes - Sinan Akdeniz

Menemen - Aydın Pehlivan

Narlıdere - Murat Sarman

Ödemiş - Ali Hadim

Seferihisar - Ahmet Aydın

Selçuk - Zeynel Bakıcı

Tire - Arif Demirkan (MHP)

Torbalı- Özgür Ermen Çağlar

Urla - Tarkan Bakırlı