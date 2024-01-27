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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyaseti ile değil, eser ve hizmet siyaseti ile yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir.

Hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi temel altyapılarıyla donattık. Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım. 

Merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz, ulaşımıyla, suyuyla, çevresiyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine yanıt verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. 

Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?

Bu şehre aşkla hizmet edenler İzmirlidir. İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Haliç böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat başa geldi, Haliç yine eski hale geldi. Şu güzelim Körfezi kokutup sonra kimyasal maddeyle o kokuyu bastıranların bu şehre verebilecekleri hiçbir şey yoktur.

İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz.

Bunlarda darbecilikle övünmekten bölücü örgütün güdümündeki partiye şehri peşkeş çekmeye, ecdada ve insanımızın değerlerine küfür etmeye kadar her türlü rezillik vardır. Tüm bu rezilliklerini Atatürk'ün silueti altında gizleyeceklerini sananlar inşallah 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır." dedi.

İşte İzmir ilçe belediye başkan adayları
Aliağa - Serkan Acar (MHP)
Balçova - Erol Eroğlu
Bayındır - Uğur Demirezen
Bayraklı - Bilal Kırkpınar
Bergama - Sadık Doğruer
Beydağ - Hüseyin Ay
Bornova - Cevdet Çayır
Buca - Adnan Öztekin
Çeşme - Esat Tanık (MHP)
Çiğli - Murat Gökçekaya
Dikili - Sema Akıncı (MHP)
Foça - Taner Acar (MHP)
Gaziemir - Deniz Doğan
Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu
Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç
Karaburun - Eyüp Kaykaç
Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu
Kemalpaşa - Galip Atar
Kınık - Sami Mollaahmet
Kiraz - Saliha Özçınar Kutlu
Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı
Menderes - Sinan Akdeniz
Menemen - Aydın Pehlivan
Narlıdere - Murat Sarman
Ödemiş - Ali Hadim
Seferihisar - Ahmet Aydın
Selçuk - Zeynel Bakıcı
Tire - Arif Demirkan (MHP)
Torbalı- Özgür Ermen Çağlar
Urla - Tarkan Bakırlı

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