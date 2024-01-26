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YEREL SEÇİMLER 2024

İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu video paylaştı: Biz bu sokakları defalarca arşınladık.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, il başkanlığı döneminde İstanbul'da yaptığı çalışmalardan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kavuncu, "Biz bu sokakları defalarca arşınladık. İstanbul’u layığıyla, daha iyi yönetmeye adayız." ifadelerine yer verildi,

31 Mart yerel seçimlerine iddialı hazırlanan İYİ Parti İstanbul'da kolları sıvadı. 

Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Buğra Kavuncu, seçim kampanyasına başladı. 

Kavuncu, sosyal medya hesabında İstanbullu vatandaşlar ve esnafa yaptığı ziyaretlerden görüntüleri paylaştı.

Kavuncu, "Biz bu sokakları defalarca arşınladık. İstanbul’u layığıyla, daha iyi yönetmeye adayız." dedi.

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