Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İşte ilk görüntüler...

KASTAMONU'da yolcu otobüsü kazası oldu. Kastamonu-Taşköprü karayolunda yolcu otobüs nedeniyle bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Son dakika haberine göre Kastamonu-Taşköprü karayolunda yolcu otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var...

Olay yerinden ilk görüntüler geldi... Ayrıntılar geliyor...