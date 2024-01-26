Dilber'in dansının tam videosu! Dilber dans etti Yılmaz Erdoğan dayak yedi! İşte o bölümler...

Yılmaz Erdoğan7ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin tanıtımlarına 'Dilber' karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dans görüntüleri damga vurmuştu. Pavyon danslarını Türkiye'nin gündemi yapan o dansın tam videosu yayınlandı. Dizinin ilk bölümünde Dilber'in ikinci dansı da yer aldı. Dilber dans ederken Yılmaz Erdoğan bu sefer dayak yiyordu...

Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisi tek bir fragmanla büyük ses getirmişti. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün payvon dansı sahnesi gündeme damga vurmuştu.

'Dilber senin evin barkın yok mu?' sahnesinde Ergüçlü'nün pavyondaki dans şahnesi çok konuşulmuştu. İnci Taneleri'nin ilk bölümü Kanal D'de yayınlandı. İlk bölümle birlikte Hazar Ergüçlü'nün pavyondaki dans sahnesinin tamamı yayınlandı.

Ergüçlü dansıyla adeta büyüledi. Azem Yücedağ karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan da dansı pavyonda büyük beğeni ile izledi. Dizi de yeni bir dans sahnesi daha yayınlandı. Ergüçlü sahnede dans ederken bu sefer Yılmaz Erdoğan dayak yiyordu.