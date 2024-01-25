BIST 8.151
DOLAR 30,28
EURO 33,02
ALTIN 1.966,06
GÜNCEL

Besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir besicinin, çiftliğindeki boğanın saldırısına uğradığı anları, güvenlik kamerası kaydetti.

Hatunoğlu köyünde besicilik yapan Mustafa Karaman, hayvanların yerini değiştirmek istediği sırada boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbesiyle yere düşen ve bir süre hayvan tarafından sürüklenen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anı, çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı

Kaburgalarında kırık olduğu belirtilen Karaman, AA muhabirine, hayvanları diğer bölüme aktarmak isterken boğanın saldırdığını, ardından diğer hayvanların da üzerine geldiğini söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aracın önünü kesip yumrukladı! İçindeki çocuğa küfürler yağdırdı
Aracın önünü kesip yumrukladı! İçindeki çocuğa küfürler yağdırdı
Popçu Gülşen de 'Dilber' akımına uydu! Duyanlar "Keşke söylemeseydin' diye isyan etti
Popçu Gülşen de 'Dilber' akımına uydu! Duyanlar "Keşke söylemeseydin' diye isyan etti
Kayseri'den kalkan askeri uçak acil iniş yaptı: O anlar kamerada
Kayseri'den kalkan askeri uçak acil iniş yaptı: O anlar kamerada
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
Mutfak dolabına saklanan FETÖ'cünün yakalanma anı kamerada
Mutfak dolabına saklanan FETÖ'cünün yakalanma anı kamerada
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi
74 kişi öldü! Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada
74 kişi öldü! Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çin'de Türk gemisi çarpışma sonucu battı! İçindeki 16'sı Türk 21 denizci kurtarılmaya çalışılıyor
Çin'de Türk gemisi çarpışma sonucu battı! İçindeki 16'sı Türk 21 denizci kurtarılmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı"
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı"
İstanbul Sarıyer'de pavyonda çıkan kavga polisle silahlı çatışmaya dönüştü
İstanbul Sarıyer'de pavyonda çıkan kavga polisle silahlı çatışmaya dönüştü