Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "Kıymetli hanımefendiler, gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizi ve ittifakımızı temsil edecek il adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Yalova ve İstanbul ilçe adaylarını açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarını açıklıyoruz.

30 Ocak salı günü genel merkezimizin ek binasında seçim beyannamemizi milletimiz ile paylaşacağız.

"Altınok ile Ankara altın çağına girecek"

Yarın İBB adayımız Murat Kurum proje tanıtımı ile kampanyasını resmen başlatıyor. İstanbul gözü başka mecralarda olan yönetim elinde geriledi, tıkandı. Fetret devrine girdi adeta. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak. Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum.

Milletime sesleniyorum, bakınız AK Parti'nin yerel seçimlere girdiği her yerde gerek merkezi gerek yerel yönetim el ele vererek millete hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok. Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok. İç çekişmelerinden, ülke düşmanları ile iş birliği çabalarından programa vakit bulamıyorlar.

Devam eden çalışmaların üstünü kapatan, oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezler elinde şehirlerimiz perişan oldu. Yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum. Terör örgütü güdümündeki partiyi ortak etmelerini saymıyorum bile. Şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken amacımız polemik yapmak değil. Biz sadece milletin hissiyatını dile getiriyoruz.

"Bol bol şov ve tatil yaptılar, milletimiz bunun hesabını soracak"

Ülkemizin en büyük ilk 3 şehrinde temel atmama törenleri ile vakit geçiren, yüzü kızarması gerekirken şehri için hiçbir projesi olmaması ile övünen, sadece tabela değiştiren, insanların iradesine ipotek koyan, esersiz yıllardan söz ediyorum. Bol bol şov ve tatil yaptılar. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizin gönlünde yer etmiştir. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturduğu senaryoları tekrarlar. Asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamasına izin vermeyeceğiz. Bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. Milletimizin huzuruna programlarımızla çıkıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz. İşimizi düzgün yaparsak, enerjimizi milletimizin emrine verirsek, yalanla değil gerçek hizmetle milletin huzuruna çıkarsak, doğru olursak eğri zaten belasını bulur.

Başkalarının hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştığının bizim için önemi yok. Varsın onlar algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çeleceğini zannetsinler, biz işimize bakacağız. Vazifemizi en doğru şekilde yapmaya odaklanacağız." dedi.