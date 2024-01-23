Esenyurt'taki bıçaklı saldırganın evleri taşlama anı kamerada

Esenyurt'ta sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan saldırganın 2 kişiyi daha bıçakladığı ve evleri taşladığı öğrenildi. Şüphelinin evleri taşlama anı kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçmıştı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçaklamıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ederken, şahsın aynı saldırıda 2i kişiyi daha bıçakladığı ortaya çıktı. İsminin Abdullah Ö. olduğu öğrenilen saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.