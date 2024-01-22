BIST 8.010
DOLAR 30,25
EURO 32,97
ALTIN 1.968,41
YEREL

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 9 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anları anlattı
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anları anlattı
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti
Film gibi operasyon! "MV Sicilia" isimli yük gemisinin 7 mürettebatı kurtarıldı!
Film gibi operasyon! "MV Sicilia" isimli yük gemisinin 7 mürettebatı kurtarıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü
Havalimanı polisi alarma geçti! Çocuğun çantası silah dolu!
Havalimanı polisi alarma geçti! Çocuğun çantası silah dolu!
En zorlu arazilerde dondurucu soğukta görevdeler MSB paylaştı
En zorlu arazilerde dondurucu soğukta görevdeler MSB paylaştı
Talha Uğurluel'den Ayasofya isyanı! Bir Yunan böyle derse ne diyeceğiz?
Talha Uğurluel'den Ayasofya isyanı! Bir Yunan böyle derse ne diyeceğiz?
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
 İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Vapurdan denize düşen adamı sahilde midye satan genç kurtardı
 İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Vapurdan denize düşen adamı sahilde midye satan genç kurtardı
İzmir'de hiç tanımadığı adama 'sen kafirsin' dedi, ardından göğsünden bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de hiç tanımadığı adama 'sen kafirsin' dedi, ardından göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Camide rezalet görüntü! Başkan adayı Kur'an-ı Kerim'i önce öptü sonra ayağıyla üstüne bastı
Camide rezalet görüntü! Başkan adayı Kur'an-ı Kerim'i önce öptü sonra ayağıyla üstüne bastı
Gazeteci Sevan Nişanyan'dan ezana dil uzattı!
Gazeteci Sevan Nişanyan'dan ezana dil uzattı!