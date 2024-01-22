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Havalimanı polisi alarma geçti! Çocuğun çantası silah dolu!

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havalimanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şok etti.

Babaannesi ve dedesini kutsal topraklara Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havalimanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı. Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.

Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler. Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre polis amcalarıyla oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti.

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