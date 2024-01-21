AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay: Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay oldu. TV100'de canlı yayına bağlanan Yeniay, "En son 2014’te kendi isteği ile ayrılan Türkiye’de ender belediye başkanlarından birisiyim. 92’den 2014’de kadar girdiğim hiçbir seçim de kaybetmedim" dedi.

Aziz Yeniay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'den Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

2004 yılı ve 2009 yılı yerel seçimler sonucunda iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yeniay, 2014 yılında belediye başkanlığını kendi isteğiyle bıraktı.

Yeniay, 10 yıl sonra yeniden siyasete döndü, tv100'de Kübra Par'nın sundugu farklı açılar" programına telefonla bağlandı açıklamalarda bulundu.

Yeniay, "Benim siyasi hayatım 1992 yılında başladı. Güngören’den aday olmuştum. O günden 2014 yılına kadar 5 ya da 6 seçime girdim. En son 2014’te kendi isteği ile ayrılan Türkiye’de ender belediye başkanlarından birisiyim. 92’den 2014’de kadar girdiğim hiçbir seçim de kaybetmedim." dedi.

AZİZ YENİAY NERELİDİR?

Aziz Yeniay, 1963 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. Yeniay, 2004-2014 seneleri arasında Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yaptı.

Malatya'da eğitim hayatına başlayan Yeniay, 1986 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yeniay, "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü. 1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;

1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı,

1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,

1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,

1995 - 2004 yılları arası 9 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İmar Komisyonu Başkanlığı;

1995 - 2004 yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği,

2004 yılı ve 2009 yılı yerel seçimler sonucunda iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yeniay, 2014 yılında belediye başkanlığı görevini bırakarak tekrar inşaat işlerine döndü.

Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.