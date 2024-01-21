BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
POLİTİKA

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay: Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay oldu. TV100'de canlı yayına bağlanan Yeniay, "En son 2014’te kendi isteği ile ayrılan Türkiye’de ender belediye başkanlarından birisiyim. 92’den 2014’de kadar girdiğim hiçbir seçim de kaybetmedim" dedi.

Aziz Yeniay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'den Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. 

2004 yılı ve 2009 yılı yerel seçimler sonucunda iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yeniay, 2014 yılında belediye başkanlığını kendi isteğiyle bıraktı.

Yeniay, 10 yıl sonra yeniden siyasete döndü, tv100'de Kübra Par'nın sundugu farklı açılar" programına telefonla bağlandı açıklamalarda bulundu. 

Yeniay, "Benim siyasi hayatım 1992 yılında başladı. Güngören’den aday olmuştum. O günden 2014 yılına kadar 5 ya da 6 seçime girdim. En son 2014’te kendi isteği ile ayrılan Türkiye’de ender belediye başkanlarından birisiyim. 92’den 2014’de kadar girdiğim hiçbir seçim de kaybetmedim." dedi.

AZİZ YENİAY NERELİDİR? 

Aziz Yeniay, 1963 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. Yeniay, 2004-2014 seneleri arasında Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yaptı. 

Malatya'da eğitim hayatına başlayan Yeniay, 1986 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yeniay, "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü. 1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;

1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı,
1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,
1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,
1995 - 2004 yılları arası 9 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İmar Komisyonu Başkanlığı;
1995 - 2004 yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği,
2004 yılı ve 2009 yılı yerel seçimler sonucunda iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yeniay, 2014 yılında belediye başkanlığı görevini bırakarak tekrar inşaat işlerine döndü.
Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı
MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İstanbul'da silahlı kuyumcu soygunu kamerada!
İstanbul'da silahlı kuyumcu soygunu kamerada!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan ISS’te ilk konuşma! Atatürk'e, kahraman şehitlerimize...
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan ISS’te ilk konuşma! Atatürk'e, kahraman şehitlerimize...
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi istasyona giriş yaptı
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi istasyona giriş yaptı
Kız kardeşini sokak ortasında dakikalarca dövdü! Polisi arayıp izlediler...
Kız kardeşini sokak ortasında dakikalarca dövdü! Polisi arayıp izlediler...
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
İlk Türk astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor
İlk Türk astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor
Ali Koç'un garsonla diyaloğu olay oldu! Sosyal medyadan Fenerbahçe Başkanı'na tepki geldi
Ali Koç'un garsonla diyaloğu olay oldu! Sosyal medyadan Fenerbahçe Başkanı'na tepki geldi
İstanbul'da metroda faciadan dönüldü! Sondaj makinası tavanı ve rayları deldi! Seferler durdu
İstanbul'da metroda faciadan dönüldü! Sondaj makinası tavanı ve rayları deldi! Seferler durdu
Şafak Sezer ve Kolpaçino ekibi canlı yayında birbirine girdi! Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi!
Şafak Sezer ve Kolpaçino ekibi canlı yayında birbirine girdi! Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi!
"Kalkan-8" operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
"Kalkan-8" operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı