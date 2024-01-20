İstanbul'da metroda faciadan dönüldü! Sondaj makinası tavanı ve rayları deldi! Seferler durdu

İSTANBUL'da metro inşaat çalışması az daha faciayla sonuçlanacaktı. Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattı, bu güzergah üzerinde çalışma yapan bir şirkete ait sondaj makinesi önce tavanı sonra da rayları deldi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde metro çalışması nedeniyle Ümraniye'de bitişik iki bina çökmüştü. Bugün de Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattında büyük bir faciadan dönüldü. Görüntüleri Sözcü'den İsmail Saymaz paylaştı.

Elektrik kesildi facia önlendi

Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro güzergahı üzerinde çalışma yapan bir şirkete ait sondaj makinesi önce tavanı sonra da rayları deldi. Elektrik sistemi kesildiği için trenin durmasıyla facia son anda önlenebildi. Seferler tek yönlü olarak sürdürülüyor.