Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katıldı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Batı'yı eleştirerek ''Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler.'' dedi.

Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde inşa edilen ve testleri tamamlanan TCG DERYA, TCG İSTANBUL, TCG ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ VE MARLİN S-İDA TSK’ya teslim edildi.

Başkan Erdoğan, Yalova'da Sefine Tersanesi'nde düzenlenen Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Alman Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetti.

Erdoğan, "25 bine yakın masum Gazzeli'nin katli başta olmak üzere 100 bin kişinin canını yakanlar bunların yakıcı sonuçlarıyla yüzleşeceklerdir. Uluslararası alandaki yansımalarına şahit olmaya başladık. En son kötü sınavlarını Gazze meselesinde veren batılı ülkelerin artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Lafa gelince demokrasi avaneliğini kimseye bırakmayanların faşist yüzleri ortaya çıktı. 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri görmediler. Zulmü engelleyecek tek bir adım dahi atılmadı. Daha önce Irak'ta Bosna'da Suriye'de Somali'de olduğu gibi küresel güvenliği sağlamakla mükellef kurumlar başarısız oldu, sınıfta kaldı. Günümüzün führeri Netanyahu'nun Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını izlemekle yetindiler." dedi.