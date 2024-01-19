El freni çekilmeyen otomobili lodos sürdü

BURSA'da dün gece saatlerini etkisini iyice artıran şiddetli lodos, el freni çekilmeyen otomobili ileri geri sürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, Yıldırım ilçesinde trafik ışıkları devrildi.

Dün gece saatlerinde etkisini saatte 80 kilometre saate kadar çıkaran etkili lodos, el freni çekilmeyen bir otomobili önce ileri, daha sonra geri sürdü. Olayın gece saatinde yaşanmış olması ve lodostan dolayı dışarıda insan olmaması kazayı önledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da yürümekte güçlük çektiler.

Dün gece merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı’nda lodos sebebiyle trafik lambası devrildi. Olayın gece saatlerinde yaşanmış olması büyük bir faciayı engellerken, kırılan trafik lambası Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince düzeltildi.