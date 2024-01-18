Ahmet Hakan, Hacı Yakışıklı için fetvayı verdi: 'Küçümsemek de dudak bükmek de sonsuz caiz'

TV 100 canlı yayınında gazeteci Hacı Yakışıklı, eline çubuk alıp Pençe Kilit Harekatı ile ilgili askeri değerlendirmeler ve operasyon anlattı. Hacı Yakışıklı'nın bir askeri uzman edasıyla yaptığı yayın sosyal medyada günlerdir sosyal medyanın dilinde! Hürriyet Yayın yönetmeni Ahmet Hakan da Hacı Yakışıklı'nın tavrını eleştirmenin, dudak büküp küçümsemenin sonuna kadar caiz olduğu fetvasını verdi.

Katıldığı canlı yayın tartışmalarında kırdığı potlarla ünlenen gazeteci Hacı Yakışıklı, 9 şehidin ardından TV 100 canlı yayınında eline çubuk alıp harita başında sınır ötesi operasyonların nasıl yapıldığını bir askeri uzman edasıyla anlattı. Hacı Yakışıklı'nın o yayını sosyal medyanın diline düştü.

Hürriyet yayın yönetmeni ve ekranların en kıdemli televizyoncularından Ahmet Hakan da Hacı Yakışıklı'nın eleştirilip küçümsenmesinin sonuna kadar caiz olduğun yazdı. "Televizyon ekranında harita başında elde çubuk anlatmanın sayısız faydası var" diyen Ahmet hakan şunları yazdı:

Çubuklu anlatım muhteşem bir imkan...

- İzleyicinin konuyu daha rahat anlamasına yardımcı oluyor.

- Anlatımın somutlaşmasına yol açıyor.

- Sözü edilen yerlerin göz önüne gelmesine yarıyor.

- Anlatıcının konuyu basit biçimde anlatmasına katkı sunuyor.

Elde çubuk harita başında anlatım, televizyon tekniği bakımından muhteşem bir imkândır. Asla küçümsenemez, asla dudak bükülemez.

Çubukla anlatan Hacı Yakışıklı gibi biri olursa...

Ancak harita başında elde çubuk analizler yapan şahıs, Hacı Yakışıklı gibi konunun uzmanı olmayan biri olursa küçümseme de dudak bükme de sonsuz caiz olur.

Sabaha kadar elde çubuk harita başında takılabilir!

İyi ama Hacı Yakışıklı, azıcık heves ettiyse elinde çubuk harita başına geçemez mi? Tabii ki geçebilir. Uzmanlara anlamadığı yerleri gösterip soru sormak amaçlı olmak kaydıyla sabaha kadar elde çubuk harita başında takılabilir.

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