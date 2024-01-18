Hatayspor'a skandal sözler! 'Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi'

MERSİN'de oynanan Hatayspor-Sakaryaspor karşılaşmasına Mersin Tribün liderinden Murat Tanış, Hatay ve Hataylılara skandal sözler söyledi. Gökhan Zan o isme çok sert cevap verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 Ocak Salı günü Mersin Stadyumu’nda oynan Hatayspor - Sakaryaspor karşılaşmasında Mersin tribün lideri Murat Tanış, Hataysporlulara hakaret ve küfürler etti. Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülere göre Tanış, Hataysporlulara "Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi" dedi.

Sözün, insanlığın, vicdanın bittiği an

Görüntülere sosyal medyada tepki gösterenlerden biri de Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan'dı. Zan, "Sözün bittiği, insanlığın bittiği, vicdanın bittiği bir güne şahit olduk. Ne söylesem, ne yazsam duygularımı anlatmaya yetmeyecek, yetmiyor da..." dedi.

Sen hizaya gel, haddini bil, edebini bil

"Siz Hataylılardan ne istiyorsunuz?" diye soran Gökhan Zan, "Şu görüntüler elime ulaştığında nefesim daraldı, elim ayağım titredi. Mersinspor'un tribün lideri Murat Tanış, sana sesleniyorum; Sen hizaya gel, haddini bil, edebini bil" dedi.

Gökhan Zan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: