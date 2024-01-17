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Tesla Uludağ'da eksi 5 derecede dondu, Renault kurtardı

Tesla ile Uludağ'a çıkan ünlü DJ Doğuş Çabakçor, eksi 5 derecede Tesla’sını park edince olanlar oldu. Soğuk havada tamamen şarjı biten Tesla kendini kilitledi, aracın kaputu dahi açılmadı.

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor'un Uludağ'da eksi 5 derecede park ettiği Tesla Model Y’nin bir süre sonra şarjı tamamen bitti. Tesla'nın sıfır şarjla kendini kilitlemesi sonucu Tesla Yol Yardım ekibini arayan Çabakçor, Tesla yetkililerinin "mail atacağız" cevabı karşısında bir kez daha şok oldu. Çabakçor, yardıma gelen Renault marka aracın aküsünden elektrik alarak aracını şarj istasyonuna çekti. O anları kaydeden Çabakçor sosyal medya hesabından paylaşarak, "0 kilometre menzil hikayem bu sefer tatlı bitmedi ve Tesla’yı Uludağ’da - 5 derecede bırakınca şarjı tamamen bitip tekrar çalıştıramadım. Siz siz olun, çok soğuk havalarda elektrikli araçlarınıza dikkat edin" notunu ekledi.

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