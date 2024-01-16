BIST 8.034
DOLAR 30,10
EURO 32,77
ALTIN 1.975,49
GÜNCEL

Markete pompalı tüfekle giren gaspçıları paspasla kovaladı

Sultangazi’de yüzleri maskeli gaspçılar, pompalı tüfekle girdikleri marketin kasiyerinden paraları istedi. Başka bir çalışan karşı çıktığı gaspçıları elindeki paspasla kovalarken, 5 şüpheli kaçtıkları aracın içinde kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak’taki bir zincir markete önceki akşam kapanma işlemleri yapıldığı sırada ellerinde pompalı tüfek bulunan siyah maskeli 2 gaspçı geldi.

Bir arkadaşları dışarıda çevreyi gözetlerken, 2 gaspçı kasanın olduğu bölüme gidip, sayım yapan kasiyerden paraları istedi. Bu sırada elinde paspasla gaspçıların yanına gelen bir çalışan, onlara karşı çıktı.

Devriye ekipler ilçeyi ablukaya aldı

Paraları alamayacaklarını anlayan 2 şüpheli hızla koşmaya başladı. Çalışan ise elinde paspasla pompalı tüfekli gaspçıları kovaladı. Hiçbir şey almadan kaçan gaspçılar için market çalışanları ihbarda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, hemen geniş çaplı bir çalışma başlattı. İlçenin giriş çıkışları kapatılarak, şüpheli araç dakikalar içerisinde durduruldu. Yapılan kontrolde araçtaki kişilerin markete girenlerin eşkalleri ile aynı olduğu belirlendi.

Pompalı tüfekler araçlarında bulundu

İncelenen kamera görüntülerinde markete giren iki gaspçının Yusuf T. ve Can K. oldukları belirlenirken, onları kapıda bekleyen şahsın ise Samet Ç. olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi. Şüpheliler, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fırtına adamı uçurdu son anda ağaca tutanarak kurtuldu
Fırtına adamı uçurdu son anda ağaca tutanarak kurtuldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Atatürk'e hakaret etti, tutuklandı! Tahliye olunca adliyede 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı
Atatürk'e hakaret etti, tutuklandı! Tahliye olunca adliyede 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı
Düğün konvoyunda caddeyi kapatıp, etrafa para saçan şahıslara ceza yağdı
Düğün konvoyunda caddeyi kapatıp, etrafa para saçan şahıslara ceza yağdı
Skandal gol sevincinin mimarı İsrailli futbolcu ülkesine gitti kahraman gibi karşılandı
Skandal gol sevincinin mimarı İsrailli futbolcu ülkesine gitti kahraman gibi karşılandı
Bülent Arınç'ın Sinan Ateş sözleri olay! 'Bugün ülkücülerin başında olan insan...'
Bülent Arınç'ın Sinan Ateş sözleri olay! 'Bugün ülkücülerin başında olan insan...'
İstanbul'da bir kadın, iş merkezinin çatısından atladı! İntihar anı kamerada
İstanbul'da bir kadın, iş merkezinin çatısından atladı! İntihar anı kamerada
Tesla'nın insansı robotu tişört katladı Elon Musk o anları paylaştı
Tesla'nın insansı robotu tişört katladı Elon Musk o anları paylaştı
Mersin'de 9 kişinin öldüğü kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de 9 kişinin öldüğü kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı
Uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı
PKK/YPG kontrolündeki yerler tam isabetle vuruldu alevler Nusaybin ilçesinden görüldü
PKK/YPG kontrolündeki yerler tam isabetle vuruldu alevler Nusaybin ilçesinden görüldü
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı