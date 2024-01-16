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İstanbul'da bir kadın, iş merkezinin çatısından atladı! İntihar anı kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beylikdüzü'de 54 yaşındaki kadın, yangın merdiveninden çıktığı iş merkezinin çatısından atlayarak intihar etti.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Eleni Buluda (54), geldiği iş merkezinde bir iki tur attıktan sonra yangın merdivenlerini kullanarak üst katlara çıktı. Kadın daha sonra çatıdan kendini boşluğa bıraktı.

Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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