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DÜNYA

Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

JAPONYA'nın başkenti Tokyo’nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen ateş topu şeklindeki gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Birçok kişi tarafından görüntüleri paylaşılan doğa olayının nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.

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