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TSK teröristleri işte böyle vurdu! MSB'den yeni görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ilk belirlemelere göre 20'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."

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Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
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