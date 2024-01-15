BIST 7.986
DOLAR 30,09
EURO 33,03
ALTIN 1.988,21
GÜNCEL

"Mercek-9" operasyonunda 1668 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-9" operasyonunda, 1668 silah ele geçirildiğini, 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 78 ilde "Mercek-9" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince son 5 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silah ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da ele geçirilen ruhsatsız silahlarla gözaltına alınan şüpheli sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 170 şüpheli tespit edildi
Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 170 şüpheli tespit edildi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Fulya Öztürk'ten 'Bir tim araziye çıktı' savunması! "Neyin 'ifşa'ya gireceğini bile bilmiyorsunuz"
Fulya Öztürk'ten 'Bir tim araziye çıktı' savunması! "Neyin 'ifşa'ya gireceğini bile bilmiyorsunuz"
Şamil Tayyar'dan davul zurna çaldıran Behzat Ç.'ye siyaset tüyoları! Gerçek hayat filmlere benzemez
Şamil Tayyar'dan davul zurna çaldıran Behzat Ç.'ye siyaset tüyoları! Gerçek hayat filmlere benzemez
Şehidin babası: "Koçum, sen benim babamdın babam"
Şehidin babası: "Koçum, sen benim babamdın babam"
Sopalı kadın ev sahibi, kiracısına "Evimden çıkacaksın" diyerek saldırdı
Sopalı kadın ev sahibi, kiracısına "Evimden çıkacaksın" diyerek saldırdı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı:
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı:
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
TSK teröristleri işte böyle vurdu! MSB'den yeni görüntüler...
TSK teröristleri işte böyle vurdu! MSB'den yeni görüntüler...
Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi! 29 hedef vuruldu
Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi! 29 hedef vuruldu
Gaziantep Büyükşehir’den Türkiye'ye örnek olacak proje: Gaziantep Aile Akademisi
Gaziantep Büyükşehir’den Türkiye'ye örnek olacak proje: Gaziantep Aile Akademisi
Gaziantep Büyükşehir’den Türkiye'ye örnek olacak proje: Gaziantep Aile Akademisi
Gaziantep Büyükşehir’den Türkiye'ye örnek olacak proje: Gaziantep Aile Akademisi