Fulya Öztürk'ten 'Bir tim araziye çıktı' savunması! "Neyin 'ifşa'ya gireceğini bile bilmiyorsunuz"

Pençe Kilit Operasyon bölgesinin yakınına giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün yayın sırasında kullandığı "Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı" ifadesi sosyal medyada tepki aldı. Öztürk, konuya dair "Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerin hayatını kaybetmesi üzerine CNN Türk Özel Haberler Şefi Öztürk sınıra gitti. Öztürk'ün canlı yayında kullandığı ifadeler tepki çekince Öztürk'ten açıklama geldi. Sınırdan yayın yapan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı

"Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor. Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı."

Teröristlere açık istihbarat vermekle suçlandı!

Sosyal medya kullanıcıları ise Öztürk'ü operasyonla ilgili "açık istihbarat" vermekle suçladı. Öztürk, suçlamalara şu şekilde yanıt verdi:

"Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım… Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi. Rahat olun… Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde."