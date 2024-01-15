Müge Anlı'dan şok 9 şehit çıkışı! “Bir karış toprak için değer mi?”

Müge Anlı, 9 şehidin ardından bugün ATV'deki canlı yayını açarken yaptığı konuşma ile tepki çekti. Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Müge Anlı'nın "Bir karış toprak için değer mi? Bir yanda insan canı bir yanda bir avuç toprak" sözleri şaşkınlık yarattı.

Türkiye 9 şehidinin yasını tutarken, atv'de Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayını açarken yaptığı konuşma şaşkınlık yarattı. İşte Müge Anlı'nın o açılış konuşması...

- İyi bir hafta diliyorum ancak yine yüreğimiz bozuk. Ne yazık ki gelen şehit haberleriyle hafta sonu yine yüreğimiz yandı. Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşaallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz.

Bu savaşların nedenlerini anlayan var mı?

- Evet, vatan sağolsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu.

- Dünyadaki bu savaşların nedenlerini anlayabilen var mı bilemiyorum. Belki bunun için tüm dünyadaki savaş tarihine bakmak lazım. Çok manasız.

İnsanlar 100 yıl sonrası nelerle uğraşıyorlar!

- "Geçen yıl kötü geçti demiştim. İnşaallah bu yıl çok güzel geçsin" demiştim yeni yıla başlarken. Bunun içinde savaşsız bir dünya dileği de vardı.

- Ben o bilim kurgu filmlerini çok seviyorum, çünkü çok büyük mesajlar var o bilim kurgu filmlerinde. Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyorlar.

Biz hala daha bir avuç toprak için insan canı veriyoruz

- Biz hala daha bir avuç toprak için insan canı veriyoruz. Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil! Ama hala bu savaşlar bu ölümler devam ettikçe de bilmiyorum iş nereye gidecek.

- 'Hala mı' sorusunun cevabını ben alamıyorum. Eminim sizler de alamıyorsunuz. Hala mı yani, bir karış toprak için...

Hala bir karış toprak için insanlar canlarını feda ediyor

- İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar.

- Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Allah bir daha da göstermesin.

- O anne babaların duyguları aklıma geldikçe diyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbiriniz bulamıyorsunuz biliyorum. Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim de yok.