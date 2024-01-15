BIST 8.057
DOLAR 30,08
EURO 32,97
ALTIN 1.987,08
MEDYA

Müge Anlı'dan şok 9 şehit çıkışı! “Bir karış toprak için değer mi?”

Müge Anlı, 9 şehidin ardından bugün ATV'deki canlı yayını açarken yaptığı konuşma ile tepki çekti. Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Müge Anlı'nın "Bir karış toprak için değer mi? Bir yanda insan canı bir yanda bir avuç toprak" sözleri şaşkınlık yarattı.

Türkiye 9 şehidinin yasını tutarken, atv'de Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayını açarken yaptığı konuşma şaşkınlık yarattı. İşte Müge Anlı'nın o açılış konuşması...

- İyi bir hafta diliyorum ancak yine yüreğimiz bozuk. Ne yazık ki gelen şehit haberleriyle hafta sonu yine yüreğimiz yandı. Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşaallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz. 

Bu savaşların nedenlerini anlayan var mı?

- Evet, vatan sağolsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu.

- Dünyadaki bu savaşların nedenlerini anlayabilen var mı bilemiyorum. Belki bunun için tüm dünyadaki savaş tarihine bakmak lazım. Çok manasız. 

İnsanlar 100 yıl sonrası nelerle uğraşıyorlar!

- "Geçen yıl kötü geçti demiştim. İnşaallah bu yıl çok güzel geçsin" demiştim yeni yıla başlarken. Bunun içinde savaşsız bir dünya dileği de vardı. 

- Ben o bilim kurgu filmlerini çok seviyorum, çünkü çok büyük mesajlar var o bilim kurgu filmlerinde. Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyorlar.

Biz hala daha bir avuç toprak için insan canı veriyoruz

- Biz hala daha bir avuç toprak için insan canı veriyoruz. Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil! Ama hala bu savaşlar bu ölümler devam ettikçe de bilmiyorum iş nereye gidecek. 

- 'Hala mı' sorusunun cevabını ben alamıyorum. Eminim sizler de alamıyorsunuz. Hala mı yani, bir karış toprak için...

Hala bir karış toprak için insanlar canlarını feda ediyor

- İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar.

- Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Allah bir daha da göstermesin. 

- O anne babaların duyguları aklıma geldikçe diyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbiriniz bulamıyorsunuz biliyorum. Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim de yok. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sultanbeyli'de düğün salonunda silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sultanbeyli'de düğün salonunda silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İstanbul'da yangın faciası! 3 kişi öldü biri ağır 2 kişi de yaralandı!
İstanbul'da yangın faciası! 3 kişi öldü biri ağır 2 kişi de yaralandı!
Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
"Mercek-9" operasyonunda 1668 silah ele geçirildi
"Mercek-9" operasyonunda 1668 silah ele geçirildi
Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 170 şüpheli tespit edildi
Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 170 şüpheli tespit edildi
Fulya Öztürk'ten 'Bir tim araziye çıktı' savunması! "Neyin 'ifşa'ya gireceğini bile bilmiyorsunuz"
Fulya Öztürk'ten 'Bir tim araziye çıktı' savunması! "Neyin 'ifşa'ya gireceğini bile bilmiyorsunuz"
Şamil Tayyar'dan davul zurna çaldıran Behzat Ç.'ye siyaset tüyoları! Gerçek hayat filmlere benzemez
Şamil Tayyar'dan davul zurna çaldıran Behzat Ç.'ye siyaset tüyoları! Gerçek hayat filmlere benzemez
Şehidin babası: "Koçum, sen benim babamdın babam"
Şehidin babası: "Koçum, sen benim babamdın babam"
Sopalı kadın ev sahibi, kiracısına "Evimden çıkacaksın" diyerek saldırdı
Sopalı kadın ev sahibi, kiracısına "Evimden çıkacaksın" diyerek saldırdı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı:
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı:
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi