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Sultanbeyli'de düğün salonunda silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Sultanbeyli'de sevdiği kız ve ailesi tarafından reddedilen şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce kızı vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti. Genç kız ağır yaralanırken silahlı saldırgan ise hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı şahsın yerde kanlar içerisinde yerde yattığı görülüyor.

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki düğün salonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre Ahmet Taşan, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği Kader Tonrok ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı. Taşan, belinden çıkardığı silahla Kader Tonrok'a ateş etti.

Kader Tonrok vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Ardından da Ahmet Taşan silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Düğün salonundaki ağır yaralı Kader Tonrok salondaki vatandaşlar tarafında otomobil ile özel bir hastaneye götürüldü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini kafasından vuran Ahmet Taşan'ı da bir hastaneye kaldırdı. Ahmet Taşan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ait düğün salonunda çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kendini kafasından vuran şahsın yerde kanlar içerisinde yattığı ve vatandaşların yaralıya müdahale ettiği görülüyor.

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