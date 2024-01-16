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Mersin'de 9 kişinin öldüğü kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza, kara yolundaki MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, viraja hızla giren otobüsün bariyere çarpıp şarampole devrilmesi yer aldı.

Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Katliam gibi kaza, kara yolundaki MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, viraja hızla giren otobüsün bariyere çarpıp şarampole devrilmesi yer aldı.

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