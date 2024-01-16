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BİLİM - TEKNOLOJİ

Tesla'nın insansı robotu tişört katladı Elon Musk o anları paylaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor. 

Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak” dedi.

Optimus’un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.

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