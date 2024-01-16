Bülent Arınç'ın Sinan Ateş sözleri olay! 'Bugün ülkücülerin başında olan insan...'

Bülent Arınç'tan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklamalar geldi. "Bugün ülkücülerin başında olan insan (Sinan Ateş) resmen katlediliyor. Onunla ilgili bir soruşturmayı, açılmış davayı bir sene sonra bile göremiyoruz" diyen Arınç, ülkücü gençlere, 1980 öncesi ülkücü gençleri örnek almaya davet etti.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ’ı ziyaret etti ve Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuştu. "Bugün ülkücülerin başında olan insan (Sinan Ateş) resmen katlediliyor. Onunla ilgili bir soruşturmayı, açılmış davayı bir sene sonra bile göremiyoruz" diyen Bülent Arınç, 1980 darbesi sonrasında Manisa’da ülkücülerin avukatlığın yaptığını hatırlattı.

'Ülkücülerin başındaki insan katlediliyor....'

Sinan Ateş cinayetini hatırlatarak şunları söyledi: "Maalesef ülkücülerin başındaki insan katlediliyor. Onunla ilgili bir soruşturma, açılmış davayı bir sene sonra bile göremiyoruz. Gelinen nokta üzüntü verici. Manisa’da 24 yaşında MSP’nin il başkanıydım ve darbe ile siyasi yasaklı oldum. O zaman Manisa’da başta Selçuk Özdağ olmak üzere ülkücü arkadaşlarım vardı. Hepsi inancı, vatansever, milliyetçi insanlardı."

'Bugün ülkücü geçinenleri...'

"İçlerinde idama mahkum edilenler vardı. Bugün ülkücü geçinenlerini ve ülkücülerini geçmişten örnek almaya davet ediyorum. O zaman her gün 3-5 şehit verdiğimiz Manisa bunlardan bir tanesidir. Başlarını dik tutan, ülke ve ülküleri için kendilerini siper eden insanları savunmak bana nasip oldu.

Sinan Ateş cinayeti davası 1 yıldır açılmadı

"Bugün maalesef ülkücülerin başında olan insan resmen katlediliyor. Onunla ilgili bir soruşturmayı, açılmış davayı bir sene sonra bile göremiyoruz. Gelinen nokta üzüntü vericidir. ‘Ülkücüyüm’ diyen 1980 öncesi ülkücülerin hayatlarını bir kez daha okusun, örnek alsın.”