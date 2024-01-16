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Skandal gol sevincinin mimarı İsrailli futbolcu ülkesine gitti kahraman gibi karşılandı

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara destek verdi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan futbolcu aynı gün özel uçakla İsrail'e gitti, havalimanında kahraman gibi karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Akdeniz ekibinin golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel skandal gol sevinci tepkiyle karşılanmıştı.

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

Kadro dışı bırakılan ve tutuksuz yargılanacak olan futbolcu hemen ülkesine özel uçakla İsrail'e gitti.

Havalimanında coşkuyla karşılanan üzerine İsrail bayrağı alan provokatör futbolcu, omuzlarda taşındı.

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