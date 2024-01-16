BIST 8.044
DOLAR 30,11
EURO 32,82
ALTIN 1.971,13
GÜNCEL

Atatürk'e hakaret etti, tutuklandı! Tahliye olunca adliyede 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı

Son dönemdeki şeriat provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı tahliye edildi. Kararın ardından Kartal Anadolu Adliyesi koridorlarında bir grup "Yaşasın Şeriat" sloganları attı.

Son dönemde önce Anıtkabir'de bir meczup "şeriat isteriz" sloganı attı, ardından İstanbul'da 'şeriat' eylemi yapıldı. Provokasyonlar peş peşe gelirken, son şeriat provokasyonu, İstanbul Anadolu Adliyesi koridorlarında yaşandı.

Cumada Atatürk'e dua edildi diye...

Cuma hutbesinde Atatürk için dua edilmesini eleştiren bir video çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bostancı, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İkinci duruşmada tahliye edildi

Ahmet Bostancı için “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmiş, ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları

Mahkeme, 56 gündür tutuklu bulunan Ahmet Bostancı’nın tahliyesine karar verdi. Bostancı hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından mahkemenin önünde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı, tekbir getirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düğün konvoyunda caddeyi kapatıp, etrafa para saçan şahıslara ceza yağdı
Düğün konvoyunda caddeyi kapatıp, etrafa para saçan şahıslara ceza yağdı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Skandal gol sevincinin mimarı İsrailli futbolcu ülkesine gitti kahraman gibi karşılandı
Skandal gol sevincinin mimarı İsrailli futbolcu ülkesine gitti kahraman gibi karşılandı
Bülent Arınç'ın Sinan Ateş sözleri olay! 'Bugün ülkücülerin başında olan insan...'
Bülent Arınç'ın Sinan Ateş sözleri olay! 'Bugün ülkücülerin başında olan insan...'
İstanbul'da bir kadın, iş merkezinin çatısından atladı! İntihar anı kamerada
İstanbul'da bir kadın, iş merkezinin çatısından atladı! İntihar anı kamerada
Tesla'nın insansı robotu tişört katladı Elon Musk o anları paylaştı
Tesla'nın insansı robotu tişört katladı Elon Musk o anları paylaştı
Mersin'de 9 kişinin öldüğü kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de 9 kişinin öldüğü kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı
Uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı
PKK/YPG kontrolündeki yerler tam isabetle vuruldu alevler Nusaybin ilçesinden görüldü
PKK/YPG kontrolündeki yerler tam isabetle vuruldu alevler Nusaybin ilçesinden görüldü
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İsrail askeri, Gazze'de gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı
İsrail askeri, Gazze'de gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı
İmamoğlu'ndan AK Parti'ye bozuk otobüs kumpası suçlaması
İmamoğlu'ndan AK Parti'ye bozuk otobüs kumpası suçlaması