Atatürk'e hakaret etti, tutuklandı! Tahliye olunca adliyede 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı
Son dönemdeki şeriat provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı tahliye edildi. Kararın ardından Kartal Anadolu Adliyesi koridorlarında bir grup "Yaşasın Şeriat" sloganları attı.
Son dönemde önce Anıtkabir'de bir meczup "şeriat isteriz" sloganı attı, ardından İstanbul'da 'şeriat' eylemi yapıldı. Provokasyonlar peş peşe gelirken, son şeriat provokasyonu, İstanbul Anadolu Adliyesi koridorlarında yaşandı.
Cumada Atatürk'e dua edildi diye...
Cuma hutbesinde Atatürk için dua edilmesini eleştiren bir video çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bostancı, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İkinci duruşmada tahliye edildi
Ahmet Bostancı için “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmiş, ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde davanın ikinci duruşması bugün görüldü.
Adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları
Mahkeme, 56 gündür tutuklu bulunan Ahmet Bostancı’nın tahliyesine karar verdi. Bostancı hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından mahkemenin önünde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı, tekbir getirildi.