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Kastamonu'da vatandaşlar tek sıra korka korka yürüdü o anlar görüntülendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kastamonu'da buzlanan yollarda güçlükle yürüyen ve düşen vatandaşlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, buzlanan kaldırım ve yollarda yürümekte güçlük çekti.
Kaldırım kenarlarındaki korkuluklara tutunan ve tek sıra halinde yürümeye çalışan vatandaşlar düşmemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yoğun çabalarına rağmen düşmekten kurtulamadı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşın ise kayıp düşmemek için çareyi ayakkabılarını çıkarıp çoraplarla yürümekte bulması dikkati çekti.
Toprak zeminde yürüdükten sonra asfalt yola çıkan ve birden aşağı doğru kaymaya başlayan bir vatandaş ise uzun süre dengede kalmaya çalıştıktan sonra düştü.

Düşerek yaralanan vatandaşlar ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buzda kayarak düşen ve düşmemek için mücadele eden vatandaşların o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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