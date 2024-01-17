BIST 8.019
DOLAR 30,13
EURO 32,81
ALTIN 1.960,46
YEREL

İstanbul'da trafikte iki sürücünün 'erkek misin?' kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Mecidiyeköy’de yol verme tartışmasında bir sürücü diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit edince ortalık karıştı. Tehdit edildiği iddia edilen sürücü görüntü kaydına başlayınca tartışma boyut değiştirdi. Şahıslar arasında yaşanan “erkek misin sen” tartışması kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerden birisi diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit etti.

Bunu duyan sürücü, cep telefonu kamerasını çıkararak yaşananları kayıt altına almaya başladı. Sürücünün iddiasına göre cep telefonu kamerasının çıkmasıyla tehditler savuran sürücü bir anda vazgeçti.

“Tehdit ediyordun, erkek misin sen?”

Yaşananları kaydeden sürücü, “Tehdit ediyordun. Erkek misin?" sözleriyle diğer sürücüye bağırdı.

Kayda alınan sürücü ise, “Telefonla çekince erkek mi oldun?” sözleriyle karşılık verdi. Bir süre sonra küfür eden sürücü camı kapatırken, diğeri ise kayıt almaya devam etti. Dünyanın en güzel erkeği sensin" diyen sürücü, karşısındaki tahrik etmeye devam etti ancak camını kapatan sürücü karşılık vermedi.

Yaşanan ilginç tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tesla Uludağ'da eksi 5 derecede dondu, Renault kurtardı
Tesla Uludağ'da eksi 5 derecede dondu, Renault kurtardı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
3 kadın 3 bin dolar çaldı, müdahale edince soyunup kaçtı!
3 kadın 3 bin dolar çaldı, müdahale edince soyunup kaçtı!
AK Parti'den İstanbul için yeni seçim şarkısı: "Sevdamızsın İstanbul"
AK Parti'den İstanbul için yeni seçim şarkısı: "Sevdamızsın İstanbul"
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kastamonu'da vatandaşlar tek sıra korka korka yürüdü o anlar görüntülendi
Kastamonu'da vatandaşlar tek sıra korka korka yürüdü o anlar görüntülendi
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-4 operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-4 operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı
AK Parti İBB adayı Murat Kurum sokağa indi
AK Parti İBB adayı Murat Kurum sokağa indi
Tam nikahı kıyılıyordu, sınır dışı edildi!
Tam nikahı kıyılıyordu, sınır dışı edildi!
Murat Kurum'un konuşması sırasında güldüren anlar
Murat Kurum'un konuşması sırasında güldüren anlar
Metroda raylara atladı, kendisini arayan güvenliğe ‘ölmek istiyorum’ dedi
Metroda raylara atladı, kendisini arayan güvenliğe ‘ölmek istiyorum’ dedi
Markete pompalı tüfekle giren gaspçıları paspasla kovaladı
Markete pompalı tüfekle giren gaspçıları paspasla kovaladı