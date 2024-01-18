Ümraniye'de bitişik haldeki iki bina çöktü! O anlar kamerada
Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.
Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.