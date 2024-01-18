BIST 8.071
DOLAR 30,15
EURO 32,93
ALTIN 1.950,66
GÜNCEL

TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopileri kaldırarak serbest geçiş sistemi (SGS) kurduklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'ndeki düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu bölgede gişe adaları ve kanopileri kaldırdıkları bilgisini paylaşan Uraloğlu, vatandaşların hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilmesi için SGS kurduklarını belirtti.

Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. SGS'yi önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatayspor'a skandal sözler! 'Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi'
Hatayspor'a skandal sözler! 'Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi'
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
İstanbul'da park halindeki araç alev alev yandı!
İstanbul'da park halindeki araç alev alev yandı!
Murat Kurum Galatasaray'da! Dursun Özbek 'İstanbul için büyük bir şans' dedi
Murat Kurum Galatasaray'da! Dursun Özbek 'İstanbul için büyük bir şans' dedi
İstanbul'da trafikte iki sürücünün 'erkek misin?' kavgası kamerada
İstanbul'da trafikte iki sürücünün 'erkek misin?' kavgası kamerada
Tesla Uludağ'da eksi 5 derecede dondu, Renault kurtardı
Tesla Uludağ'da eksi 5 derecede dondu, Renault kurtardı
3 kadın 3 bin dolar çaldı, müdahale edince soyunup kaçtı!
3 kadın 3 bin dolar çaldı, müdahale edince soyunup kaçtı!
AK Parti'den İstanbul için yeni seçim şarkısı: "Sevdamızsın İstanbul"
AK Parti'den İstanbul için yeni seçim şarkısı: "Sevdamızsın İstanbul"
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kastamonu'da vatandaşlar tek sıra korka korka yürüdü o anlar görüntülendi
Kastamonu'da vatandaşlar tek sıra korka korka yürüdü o anlar görüntülendi
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-4 operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-4 operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı