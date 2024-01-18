Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü... O anlar kamerada

İSTANBUL Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü. Çökme anı saniye saniye kameraya yansırken, İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaparak ölü veya yaralı olmadığını bildirdi.

Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.

Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

İstanbul Valiliği, "Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan biri dört, diğeri ise üç katlı iki binada çökme meydana gelmiştir. Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." açıklamasında bulundu.