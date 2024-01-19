Tanju Özcan: Kazanamazsam siyaseti bırakırım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan flaş açıklamalarda bulundu. Canlı yayında yerel seçimleri kaybederse siyaseti bırakacağını söyleyen Özcan, kağıda yazıp imzaladı.
tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'a konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Canlı yayında yerel seçimleri kaybederse siyaseti bırakacağını söyleyen Özcan, kağıda yazıp imzaladı.
Özcan şu ifadeleri kullandı:
"Bu sefer açık bir şekilde imzalayıp Erdoğan Aktaş Beye vereceğim. Ben seçimi kaybedersem bırakırım siyaseti."