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A Haber muhabiri haber takibinde saldırıya uğradı! Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunu...

İSTANBUL Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti. Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü.

Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi.

Bu sırada belediye önünde toplanan kabalık, gözaltına alınanlara destek verdi. Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti.

Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti. Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü.

Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.
Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

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