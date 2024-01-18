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İnşaat işçisi bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi! Yerler kirlenmesin ben de emekçiyim...

YOZGAT'ta inşaat işçisi Soner Keskin, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi.

Yozgat'ta inşaat işçisi Soner Keskin, işini görmek için gittiği özel bir bankanın şubesine çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak girdi. İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin, gazetecilere, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.

Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Balören de "Anlayışlı bir insanmış, bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkararak içeri girmiş, bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım." diye konuştu.

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