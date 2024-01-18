AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama! 'Asla ayırımcılık yapmayacağız'
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir belediye Başkanı adaylığı resmen açıklanmasının ardından Turgut Altınok'tan ilk açıklama geldi. "Herkesin hizmetkarı olacağız. Vatandaşımızın vereceği karara saygı göstereceğiz" diyen Turgut Altınok, "Ankara çok şey kazanacak" dedi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısının ardından ilk açıklamasını yaptı. İşte Altınok'un açıklamaları:
- Herkesin hizmetkarı olacağız. Vatandaşımızın vereceği karara saygı göstereceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız.
- Ankara'yı eserlerle hizmetlerle öreceğiz. Bu hizmetlerimizi yakında açıklayacağız. İkinci yüzyılda başkentimizi nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak.
- Verdiğimiz her sözü yapacağız, vermediğimiz vaatlerimiz de olacak. 21. Yüzyılın dünya başkenti yapacağımız projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız..