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İlk Türk astronot uzayda! Bakan Fatih Kacır'ın tepkisi olay oldu! Alper Gezeravcı ilk deneyini kalemle yaptı

TÜRKİYE’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya çıktı. Roketin fırlatıldığı anda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kameralara ansıyan tepkisi olay oldu. Gezeravcı, uzay yolculuğunun ilk dakikalarında ilk deneyini yaptı. Gezeravcı kalemle yer çekimi deneyi yaptı. Uzaya ulaştıktan sonra ise astronotumuz Gezeravcı'nın ilk sözleri bakın ne oldu?

Türkiye'nin beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. 

Bakan Fatih Kacır: "Vuhh gitti adam"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Florida'da roketin fırlatılmasını yakından izledi. Roket fırlatıldığı anda Kacır'ın tepkisi olay oldu. Kacır, "Vuhh gitti adam" deyip eliyle ağzını kapattı. 

İlk deneyi: Elinde kalemle yer çekimi testi

Uzaya çıkar çıkmaz Gezeravcı'nın ilk deneyi, elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu. Gezeravcı'nın o anlarını tüm dünya canlı olarak izledi. 

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri...

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." şeklinde oldu.

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