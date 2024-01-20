Dilber'in yeni dansı da olay oldu! Hazar Ergüçlü, yine fena döktürmüş...

Yılmaz Erdoğan'ın 'İnci Taneleri' dizisinin ilk fragmanındaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinden yeni dans geldi. Hazar Ergüçlü, yine ağızları açık bıraktı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı 'İnci Taneleri'nden yeni fragman geldi. İnci Taneleri dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi ile hala konuşuluyor.

Ergüçlü’nün dans performansı konuşulmaya devam ederken; son olarak İnci Taneleri’nden yeni fragman geldi. Yeni fragmanda, ilk fragmandaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinden yeni dans şovu geldi.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.