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MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MSB paylaşımında, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

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