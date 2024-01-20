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İlk Türk astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor

İlk Türk astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracını, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor.

Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yaklaşıyor.
Axiom Space, çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün UUİ'ye yaklaşma sürecini internet sitesinden canlı yayınladı.
Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan aracın, TSİ 12.45-13.45 saat aralığında UUİ'ye kenetlenmesi öngörülüyor.
UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.

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