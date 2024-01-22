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Talha Uğurluel'den Ayasofya isyanı! Bir Yunan böyle derse ne diyeceğiz?

Profesyonel Tur Rehberi Talha Uğurluel, Ayasofya Camisi'ne gitti ve üst katın Türklere yasaklandığını iddia ederek şunları şu soruyu sordu: "Bir Yunan, üst katı kurtardık sıra altta derse ne yapacağız?"

Ayasofya Camisi'nde yeni uygulama başladı. Caminin ibadet edilen alt katına Türk vatandaşları ibadet için girebilirken, üst katlar turistlere ayrıldı ve giriş ücreti de 25 euro oldu. Ayasofya'nın üst katlarını gezmek isteyen turistler ayrı bir kapıdan giriş yapabiliyor. 

Profesyonel tur rehberi Talha Uğurluel, Ayasofya caminin üst katının Türklere yasaklandığını iddia etti. İşte Talha Uğurluel'in açıklamaları...

- Çok üzgünüm. Ağzımı zor tutuyorum. Şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Ayasofya Camii’nin üst katına çıkması yasak.

- 25 euro yani 850 lira verse bile yukarı çıkmanız yasak. Böyle bir şey olabilir mi?

 - Bir Yunan, üst katı kurtardık sıra altta derse ne yapacağız?

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