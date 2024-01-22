İzmir'de hiç tanımadığı adama 'sen kafirsin' dedi, ardından göğsünden bıçaklayarak öldürdü

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın zanlısı tutuklandı. Güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen cinayet öncesi zanlının gasp girişimine maruz kaldığı belirlendi. Katil zanlısı ifadesinde, gasptan sonra olayla hiç ilgisi olmayan öldürdüğü kişinin omzundan tutarak "Sen kafirsin" diye bağırdığı, "Ben kafir değilim, benim yolum Allah yolu" cevabı alınca da bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı.

İzmir'de dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi'nin kesiştiği noktada akıllara zarar bir cinayet işlendi. iddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün (33) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün’ü göğsünden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşlar yardım çağırdı ama...

Şengün, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şengün’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet anları güvenlik kamerasında...

Yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde; A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün arasında arbede yaşandığı, o sırada cinayet zanlısının yere düştüğü ve kendisine vuran Şengün’ün uzaklaştığı, elinde bıçak bulunan A.B.Y.’nin ise eğilerek yerden bir şey alıp arkasından gittiği görülüyor.

Hiç tanımadığı kurbanına "Sen kafirsin" diye bağırmış

Zanlının ilk ifadesinde, Türbe Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada 15 yaşlarında iki çocuğun yanına gelerek telefonunu almaya çalıştığını, daha sonra 112'yi arayıp ihbar verdiğini ve yaşı küçük şahısların olay yerinden kaçtığını, daha sonra yürümeye devam ettiği esnada olayla ilgisi olmayan maktulün omuzuna dokunarak, "Sen kafirsin" diye bağırdığını, Medet Ferhan Şengün'ün, "Ben kafir değilim, benim yolum Allah yolu" dediğini, daha sonra aralarında tartışma çıktığını ve cebindeki bıçağı çıkartarak Şengün'ü öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

10 gün önce kayıp ihbarı verilmiş

Öte yandan öldürülen Medet Ferhan Şengün'ün kardeşi tarafından 10 gün önce kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunduğu, Şengün'ün bipolar rahatsızlığının bulunduğunun söylendiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen cinayet zanlısı A.B.Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.