İş kadını Yasemin Sadıkoğlu’nun darp edilme anı kamerada

İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, İstanbul Etiler'de bir gece kulübünde kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Sadıkoğlu'nun saçları koparıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Etiler'deki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Sadıkoğlu ve arkadaşları gece kulübünde eğlenirken, bir kadın Sadıkoğlu'nun yerini almak istedi. Sadıkoğlu'nun buna izin vermemesi üzerine kadın, Sadıkoğlu'nun saçlarına yapıştı.



Hürriyet'in aktardığına göre, Sadıkoğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Arkadaşım dışarıda telefonda konuşmaya giderken, ‘yerimi tutar mısın’ dedi. Onun yerine sahip çıkmaya çalışırken, kadının biri beni alttan alttan itmeye başladı. Ne oluyor diye dönmeye ve kendisini uyarmaya çalışırken, birden saçlarıma yapıştı! Saçlarımı kurtarmaya çalışırken eğildim, kafamı uzun süre bırakmadı."



"Bana saldıran kadının bulunmasını istiyorum! Biz bu mekânlara dünya para harcayarak eğlenmeye gidiyoruz, sağlığımızı, canımızı tehlike altına sokmaya değil."