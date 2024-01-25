Gazze'de sokakta kalan cesetleri hayvanlar yiyor! Kan donduran görüntüler...

GAZZE'de İsrail soykırımı sürerken, Han Yunus'ta sokağa terk edilen Filistinlilerin cesetlerini sokak hayvanları yiyor. Gazeteci Abdullah Ubeyd, söz konusu görüntüleri 23 Ocak'ta Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinde çektiğini anlattı. Ubeyd, "Bu cesetler, işgal devleti İsrail ordusunun araçlarının konumlandığı Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinin sokaklarında infaz ettiği onlarca Filistinliye ait" dedi.

İsrail saldırısında Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Medyada yer alan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntülerde İsrail saldırısında öldürülen bazı Filistinlilerin cesetleri görülüyor.

Sokak hayvanları kimsesiz cesedi yedi...

Ceset parçaları ve Filistinlilere ait eşyaların sağa sola saçıldığı yolda çok sayıda sokak hayvanının olduğu kameraya yansıyor. Sokak hayvanlarının ara sokakta bir Filistinliye ait cesedi yediğini gösteren dehşet görüntüler, sosyal medyada infial uyandırdı.

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından durumun vahşet olduğunu dile getiren çok sayıda kullanıcı, dünyanın Gazze’deki katliamı durdurmamasını ve uluslararası kurumların sessizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

Paylaşımlarda Filistinlilerin cenazelerinin dahi sahipsiz kaldığını dile getiren kullanıcılar, böyle bir vahşetin daha önce yaşanmadığını kaydetti.

İsrail ordusunun infaz ettiği Filistinlilere ait

Filistinli gazeteci Abdullah Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dehşete düşüren görüntüleri Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail saldırılarına hedef olan Han Yunus'ta kayda alındığını belirtti.

Söz konusu görüntüyü 23 Ocak'ta Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinde çektiğini aktaran Ubeyd, "Bu cesetler, işgal devleti İsrail ordusunun araçlarının konumlandığı Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinin sokaklarında infaz ettiği onlarca Filistinliye ait." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, geçen ay daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan ederek kara saldırıları başlatmıştı.