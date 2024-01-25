BIST 8.151
DOLAR 30,28
EURO 33,02
ALTIN 1.966,06
POLİTİKA

Ümit Özdağ gazeteciye böyle çıkıştı! 'Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana'

Mülteci karşıtı sivri diliyle ırkçılığa varan söylemleriyle kamuoyu gündeminden düşmeyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu sefer de bir gazeteciye yönelik yakışıksız sözleriyle yeniden gündemde.

Irkçı, faşist söylemleri ile sık sık gündeme gelen Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ, yine ırkçı bir söylemle sosyal medyada TT oldu. Kayseri’de bir toplantı düzenleyen Ümit Özdağ, karşısındaki gazeteciye "otur" dedi.

Gazeteci durumu fark etmeyip görevine devam ederken, Ümit Özdağ bu sefer de "fotoğraf çekmeyi bırak, otur" dedi. Gazeteci yine görevine devam edince bu sefer de Özdağ "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" diye çıkıştı.

Özdağ’ın bu sözlerine salondaki Zafer Partililerin kahkahalarla gülmeleri de kameralara yansıdı. Özdağ'ın bu çıkışına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aracın önünü kesip yumrukladı! İçindeki çocuğa küfürler yağdırdı
Aracın önünü kesip yumrukladı! İçindeki çocuğa küfürler yağdırdı
Popçu Gülşen de 'Dilber' akımına uydu! Duyanlar "Keşke söylemeseydin' diye isyan etti
Popçu Gülşen de 'Dilber' akımına uydu! Duyanlar "Keşke söylemeseydin' diye isyan etti
Kayseri'den kalkan askeri uçak acil iniş yaptı: O anlar kamerada
Kayseri'den kalkan askeri uçak acil iniş yaptı: O anlar kamerada
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
Mutfak dolabına saklanan FETÖ'cünün yakalanma anı kamerada
Mutfak dolabına saklanan FETÖ'cünün yakalanma anı kamerada
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi
74 kişi öldü! Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada
74 kişi öldü! Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çin'de Türk gemisi çarpışma sonucu battı! İçindeki 16'sı Türk 21 denizci kurtarılmaya çalışılıyor
Çin'de Türk gemisi çarpışma sonucu battı! İçindeki 16'sı Türk 21 denizci kurtarılmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı"
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı"