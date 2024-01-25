Ümit Özdağ gazeteciye böyle çıkıştı! 'Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana'

Mülteci karşıtı sivri diliyle ırkçılığa varan söylemleriyle kamuoyu gündeminden düşmeyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu sefer de bir gazeteciye yönelik yakışıksız sözleriyle yeniden gündemde.

Irkçı, faşist söylemleri ile sık sık gündeme gelen Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ, yine ırkçı bir söylemle sosyal medyada TT oldu. Kayseri’de bir toplantı düzenleyen Ümit Özdağ, karşısındaki gazeteciye "otur" dedi.

Gazeteci durumu fark etmeyip görevine devam ederken, Ümit Özdağ bu sefer de "fotoğraf çekmeyi bırak, otur" dedi. Gazeteci yine görevine devam edince bu sefer de Özdağ "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" diye çıkıştı.

Özdağ’ın bu sözlerine salondaki Zafer Partililerin kahkahalarla gülmeleri de kameralara yansıdı. Özdağ'ın bu çıkışına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.